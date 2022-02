Entlang der Römerstraße ist Behutsamkeit gefragt

Erdgasleitungen verlaufen schon heute durch die Region. Sind sie einmal verlegt, sieht man sie kaum noch. Meist sind es nur die gelben Markierungspfosten in der Landschaft, die auf die explosive Fracht im Boden hinweisen. Bei der Aussprache im Gemeinderat Heddesheim wurde trotzdem deutlich, dass die Leitungen nicht spurlos bleiben.

„Die vorhandene Leitung läuft über weite Strecken entlang der alten Römerstraße“, sagte CDU-Fraktionschef und Landwirt Rainer Hege: „Bei trockenem Wetter sieht das schrecklich aus.“ Beim Bau der neuen Leitung sei das Bodenschutzkonzept sehr wichtig, erläuterte ihm Projektleiterin Maren Raubenheimer. Man werde frühzeitig auf die Eigentümer zugehen. „Wir haben schon einige Abschnitte identifiziert, die man schöner machen kann“, sagte sie weiter und versprach: „Wir werden alles tun, dass wir eine gescheite Trassenführung hinbekommen.“ Allerdings sind der planerischen Freiheit auch Grenzen gesetzt. Weil Wartungsroboter durch die Rohre müssen, könne man „nicht jeden Knick“ mitmachen, warb sie um Verständnis.

Heddesheim sei nur am Rande von dem Projekt tangiert, bemerkte Klaus Schuhmann (Grüne) und verwies auf die nötige Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

Archäologen im Boot

Entlang der Leitung sei eine Baggersondage geplant, bei konkreten Hinweisen auch eine archäologische Ausgrabung, um Funde zu retten und für die Nachwelt zu sichern, bestätigte Raubenheimer. „Da haben wir schon unsere eigenen Erfahrungen gemacht“, bemerkte Bürgermeister Michael Kessler.

Von generellen Zweifeln an der Notwendigkeit des Netzausbaus sprach Günther Heinisch (Grüne). „Es ist fraglich, ob das wirklich so gebaut wird“, sagte er. Man wisse außerdem nicht, ob es sinnvoll sei, Wasserstoff über so lange Strecken zu transportieren. Die Projektleiterin hielt dagegen. „Wir erheben alle zwei Jahre neue Daten“, sagte sie. Auf dieser Grundlage sei auch der Netzentwicklungsplan aufgestellt. Prognosen und Bedarfe hätten auch in der Vergangenheit immer gepasst, erklärte Raubenheimer. „Ich bin Norddeutsche und mit Windrädern aufgewachsen“, sagte sie weiter und mahnte: „Wir können den Mehrbedarf mit dem jetzigen Netz nicht bewältigen.“

Bürgermeister Kessler unterstrich das ebenfalls. „Unsere Region ist Schwerpunkt für die Wasserstoffnutzung“, sagte er. Der Städte- und Gemeindetag unterstütze das Projekt. Leitungsgebundene Energieträger hätten Zukunft. hje

