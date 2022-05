Einschränkungen am Sportzentrum

Sporttreibende müssen sich in den kommenden Tagen auf zusätzliche Behinderungen am Sportzentrum Heddesheim einstellen. Durch Asphaltarbeiten im Zuge der Bauarbeiten für das künftige Nahwärmenetz kommt es vom Mittwoch, 11. Mai, bis Freitag, 13. Mai, zu weiteren Einschränkungen. So wird zeitweise die Zufahrt in den hinteren Teil des Sportzentrums über die Ahornstraße nicht möglich sein. Besucher werden gebeten, in diesem Fall die vorderen Parkplätze in Richtung Ringstraße zu nutzen und zu Fuß zum Sportzentrum zu kommen. Im Zentrum selber sollen alle bereiche erreichbar sein. Die Baufirma ist bemüht, die Behinderungen so gering als möglich zu halten. red

