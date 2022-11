Einbrüche in zwei Häuser

Schmuck und Bargeld haben unbekannte Täter am Sonntag bei zwei Hauseinbrüchen in Neu-Edingen und in Ladenburg erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, gelangten der oder die Einbrecher in der Neckarhäuser Straße in Neu-Edingen durch ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude. Im Innern durchwühlten sie Behältnisse und nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 10 000 Euro.

In Ladenburg schlugen die Täter eine Fensterscheibe eines Hauses in der „Hohe Straße“ ein und ließen drinnen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Derzeit wertet die Polizei die Spuren aus. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06203/930 50 beim Revier in Ladenburg zu melden. red