Einbruch in Tankstelle in Sandhausen: 19-Jähriger stellt sich Polizei

Sandhausen. In eine Tankstelle in der Heidelberger Straße in Sandhausen ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Zwei Täter schlugen gegen drei Uhr die Glastür ein und entwendete Tabakwaren im Wert von mehr als 500 Euro, berichtet die Polizei. Kurze Zeit nach ihrer Flucht gestand ein 19-Jähriger seinem Familienangehörigen die Tat, welcher umgehend die Polizei informierte. In der Wohnung des Angehörigen stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

