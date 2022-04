Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 14. April, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 17. April, 9.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Körnerstraße in Neckarhausen verschafft, indem sie die Glasscheibe einer Terrassentür einschlugen.

Die Einbrecher waren durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten eine Musikbox sowie Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kripo Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter Telefon 0621/1 74 44 44 entgegen. pol/sko

