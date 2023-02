Einbruch in Café

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Café in Ladenburg eingebrochen. Laut Mitteilung der Polizei befindet sich das Café im Schriesheimer Fußweg. Aus einer Kasse wurde Münzgeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet. Auch begaben sich der oder die Täter in das nahe gelegene Bürogebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Entwendet worden sei dort jedoch nichts. Des Weiteren wurde die Tür eines Kassenhäuschens aufgebrochen, auch hier waren der oder die Täter erfolglos.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06203/9 30 50 entgegen. red/pol