Einbrecher verjagt

Zu mehreren Sachbeschädigungen ist es laut Bürgermeister Florian König in der Nacht von Freitag auf Samstag in Edingen-Neckarhausen gekommen. So hatte unter anderem eine Gruppe Jugendlicher versucht, in Neckarhausen ins Schloss einzubrechen.

„Die jungen Männer wurden beobachtet und von einer Gemeindemitarbeiterin verjagt“, erklärte König, der um Mithilfe bittet. Sollten Zeugen in der Nacht zwischen 3 und 5 Uhr diese Gruppe gesehen haben oder andere Hinweise gegeben können, werden sie gebeten, sich bei der Gemeinde Edingen-Neckarhausen oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden. Bürgermeister König bedankt sich bereits jetzt für die Unterstützung. red