Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 9.30 und 11 Uhr in den Keller eines Hauses in der Straße In den Fensenbäumen in Schriesheim eingebrochen. Dort stahlen sie ein hochwertiges E-Mountainbike. Die Polizei Schriesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 06201/1 00 30 entgegen.

Einen Einbruch gab es am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr auch in Hirschberg-Leutershausen. Bislang unbekannte Täter drangen in der Ladenburger Straße durch ein Kellerfenster an der Vorderseite des Gebäudes in ein Wohnhaus ein. Sie stahlen Gegenstände im Wert von mehr als 1700 Euro und verließen das Haus anschließend durch die Terrassentür. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 entgegen. pol/sko