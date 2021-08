Ein weiterer Todesfall gemeldet

Der Rhein-Neckar-Kreis hat einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Wie die Behörde mitteilte, handelt es sich dabei um eine Frau im Alter zwischen 70 und 80 Jahren. Genauere Angaben macht das Amt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Indes sind die Fallzahlen über das Wochenende weiter gestiegen. Im Vergleich zum Freitag gab es laut Landratsamt kreisweit 157 Neuansteckungen.

Mehr aktive Fälle

Die Anzahl jener Menschen, die wegen eines positiven Testergebnisses in Isolation sein müssen (aktive Fälle), stieg ebenfalls an. Am Montag waren es nach Angaben des Landratsamtes 561. Der starke Anstieg im Vergleich zum Sonntag (da waren es 512 gewesen) kommt auch dadurch zustande, dass das Landratsamt im selben Zeitraum keinen neuen Genesungen vermeldete. Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Situation in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorne steht die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen, hinten in Klammern sind die aktiven Fälle aufgeführt:

Edingen-Neckarhausen: 593 (10)

Heddesheim: 550 (11)

Hirschberg: 350 (1)

Ilvesheim: 389 (7)

Ladenburg: 452 (12)

Schriesheim: 408 (11)

Weinheim: 1795 (30)