Ein weiterer Corona-Toter

Im Rhein-Neckar-Kreis ist erneut ein Corona-Patient verstorben. Das geht aus der Statistik des Landesgesundheitsamtes hervor, die täglich online veröffentlicht wird. Danach wurde an Heiligabend ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl neuer Fälle ist am ersten Weihnachtsfeiertag auf unter 100 gesunken, am zweiten aber wieder auf 164 gestiegen. Die Inzidenz (neue Fälle je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen) ist nach Angaben der Behörde seit Heiligabend um rund 20 auf 180,2 zurückgegangen und hat damit den zweiten Tag in Folge die Grenze von 200 unterschritten. Allerdings sind die Zahlen vom Wochenende grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen, weil keine Vollständigkeit der Meldungen garantiert werden kann.

Zahlen auf Ebene der Städte und Gemeinden werden ausschließlich vom Rhein-Neckar-Kreis veröffentlicht. Dieser aktualisiert seine Angaben auf der Homepage an den Wochenenden nicht. An Heiligabend erfolgte ebenfalls keine Aktualisierung.

Termine für eine Impfung können telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) sowie online gebucht werden: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin