Ein Toter und 350 Neu-Fälle

Einen weiteren Todesfall und 350 neue Infektionen hat der Rhein-Neckar-Kreis am Freitag in seiner Corona-Statistik gemeldet. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach Angaben des Landratsamts um einen Mann im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Er ist im Kreis der 487. Tote seit Beginn der Pandemie und der 16. in diesem November. Im gleichen Zeitraum (1. bis 26.) des Vorjahresmonats, als es noch keine Impfungen gab und der „Lockdown light“ galt, wurden 38 Corona-Tote kreisweit gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag vor Jahresfrist bei 142,6. An diesem Freitag gab das Landesgesundheitsamt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 376,7 an.

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen, vorne alle bisher registrierten Fälle, dahinter die Anzahl Neuinfektionen und der noch infizierten Personen:

Edingen-Neckarhausen: 925 / 11 / 78

Heddesheim: 765 /8 / 67

Hirschberg: 491 / 9 / 68

Ilvesheim: 535 / 1 / 56

Ladenburg: 642 / 7 / 98

Schriesheim: 616 / 10 / 93

Weinheim: 2603 / 26 / 260