124 neu bestätigte Corona-Fälle und einen weiteren Toten hat das Landratsamt für den Rhein-Neckar-Kreis am Mittwoch gemeldet. Der verstorbene Mann war den Angaben zufolge zwischen 80 und 90 Jahre alt und der 370. Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion im Landkreis.

Die Sieben-Tage Inzidenz lag am Mittwoch bei 138,6 und damit fast genau doppelt so hoch wie zwei Wochen zuvor. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tag je 100 000 Einwohner an. Ende Oktober/Anfang November 2020 war er in ähnlichem Tempo angestiegen wie jetzt, der Höhepunkt der damals zweiten Welle war bekanntlich erst um die Weihnachtstage herum mit fast 255 erreicht.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße lag die Inzidenz am Mittwoch zwischen 59,9 (Heddesheim) und 283,1 (Edingen-Neckarhausen). Im Folgenden die absoluten Fallzahlen (vorn alle je bestätigten Fälle, in Klammern die Zahl der noch infizierten Personen):

Edingen-Neckarhausen: 471(40)

Heddesheim: 396 (8)

Hirschberg: 293 (15)

Ilvesheim: 302 (21)

Ladenburg: 338 (12)

Schriesheim: 309 (14)

Weinheim: 1327 (67)