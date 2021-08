Ein Todesfall gemeldet

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Wie die Behörde mitteilte, handelte es sich um eine Frau im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Detaillierte Angaben macht das Amt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Derweil stieg die Zahl derjenigen, die sich aktuell wegen eines positiven Testergebnisses in Isolation befinden, weiter an. Nach Angaben des Landratsamtes sind derzeit 479 Menschen von einer Sars-Cov-2-Infektion betroffen (Stand Donnerstag). Das sind 30 mehr als noch am Mittwoch. Die vom Landesgesundheitsamt vermeldete Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 65,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Virus angesteckt haben.

Blick in die Kommunen

Die Corona-Zahlen in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße (Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die Neuinfektionen und die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 591 (0/8)

Heddesheim: 548 (2/13)

Hirschberg: 349 (0/1)

Ilvesheim: 387 (1/9)

Ladenburg: 449 (1/12)

Schriesheim: 403 (1/11)

Weinheim: 1790 (6/30)