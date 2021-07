Ein neuer Fall, Inzidenz steigt weiter

Obwohl es am Dienstag nur einen neuen Corona-Fall gab, ist die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis weiter angestiegen. Wie das Landratsamt auf seinen Internetseiten mitteilte, liegt der Wert nun bei 3,8. Die Inzidenz-Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Virus infiziert haben. Derzeit sind kreisweit 31 Menschen wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation. Sie werden in der Statistik als „aktive Fälle“ geführt.

Blick in die Kommunen

Die unten stehende Übersicht zeigt die aktuelle Corona-Situation in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (Stand Dienstag, 13. Juli). Die einzige Veränderung zum Vortag ist, dass Ladenburg wieder „corona-frei“ ist, also aktuell keinen Fall mehr hat. Hinweis zur Auflistung: Vorne steht die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen, in Klammern zuerst die neu hinzugekommenen Fälle, dahinter die aktiven.

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

Hirschberg: 340 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/0)

Ladenburg: 427 (0/0)

Schriesheim: 374 (0/0)

Weinheim: 1716 (0/2)