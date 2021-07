Ein Herz für Europa

Neckar-Bergstraße. Bereits in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend hatte er es angekündigt: Sebastian Cuny aus Schriesheim hielt am Donnerstag seine erste Rede vor dem Stuttgarter Landtag. Es ging um Europa. Ein Thema, das ihm als Sohn einer Deutschen und eines Franzosen von je her auch persönlich wichtig ist, wie er immer wieder betont. Das wurde direkt in seinem Eingangs-Statement deutlich: „Die Europäische Union, die Einheit unseres Kontinents, das solidarische Miteinander mit unseren Nachbarn ist mir nicht nur eine familiäre Herzensangelegenheit, nein, das geeinte Europa ist unsere Lehre aus der Vergangenheit, unsere Aufgabe der Gegenwart und vor allem unser Auftrag für die Zukunft.“

Der Schriesheimer Sozialdemokrat begrüßte ausdrücklich die Konferenz zur Zukunft Europas, die nach langwieriger Vorarbeit im Frühjahr 2021 ins Leben gerufen wurde. „Erfolgreiches Zusammenwachsen kann nicht von Institutionen getragen werden, es muss von Europäerinnen und Europäern gelebt werden“, machte Cuny deutlich. Er verwies auf gelebte europäische Freundschaft in seinem Wahlkreis: „Es freut mich, dass sich mit Erwin Hund vom Partnerschaftsverein Edingen-Neckarhausen ein Experte und Motor der deutsch-französischen Freundschaft aktiv in die Initiative der Landesregierung zum Zukunftsdialog Städtepartnerschaften einbringt.“ Die Kommunalpartnerschaften und Schüleraustausch-Programme hätten während der Pandemie enorm gelitten und müssten neuen Schwung erlangen, sagte Cuny.