Ehrungen beim OGV

Eine Reise in die Vergangenheit konnten die Mitglieder des Edinger Obst- und Gartenbauvereines bei der jüngsten Hauptversammlung unternehmen: Aus Anlass des 100. Jubiläums präsentierten Andrea und Heinz Häfner (haefner-digitaldruck) einen Rückblick im digitalen Diaformat aus den 1950er Jahren bis 2020. Verein und Privatleute hatten dazu in ihren jeweiligen Archiven gesucht und eine bunte Mischung aus historischen und aktuellen Fotos für die rund 15-minütige Bildschau am Mittwoch im Friedrichshof zur Verfügung gestellt.

Unschwer zu erkennen: Viele Aktivitäten zeichnen den 1922 gegründeten und aktuell 148 Mitglieder zählenden Verein aus. Obstbaumpflege, Schnittkurse, Vereinsausflüge, Kinder-Ferienprogramm, Grillfeste, Sommerfest und Patenschaften sowie umweltbezogene Förderkurse zählte Beisitzer Georg Zahn im Gespräch mit dem „MM“ unter anderem auf.

Die 53 Teilnehmer der Versammlung spendeten ihrem Vorsitzenden Helmut Koch für seinen übersichtlichen Geschäftsbericht nach der langen Coronapause reichlich Applaus – zumal die Getränke zur „Feier des Tages“ auf Kosten des Vereines gingen. Kein Problem, schließlich informierte Kassenwartin Birgit Imminger über die „positive Kassenlage“ in den beiden zurückliegenden Geschäftsjahren 2020 und 2021. Vorstand und Kasse wurden daraufhin vom Plenum einstimmig entlastet.

Vorstand wiedergewählt

Einstimmig gewählt oder wiedergewählt wurden für zwei Jahre Schriftführer Stephan Dilling, Kassiererin Birgit Imminger sowie die Beisitzer Dietz Wacker und Georg Schneider und für die nächsten drei Jahre Vorsitzender Helmut Koch, sein Vize Alfred Lutz und die Beisitzer Georg Zahn und Wolfgang Lutz. Die Kasse prüfen Dietrich Herold und Karl Feuerstein. „Erfolgreiche Pferde soll man eben nicht wechseln“, kommentierte Wolfgang Ding das Ergebnis, er war an diesem Abend der „Mann für alle Fälle“ und fungierte dabei unter anderem als Wahlleiter und Vertreter der abwesenden Kassenprüfer.

Goldene Ehrennadel im Silberkranz

„Was wäre ein Verein ohne seine treuen Mitglieder“, leitete der Vorsitzende des Bezirksvereins Weinheim, Sven Stein, zu den Ehrungen über. Für 50 Jahre Vereinstreue freute sich Werner Lieberknecht über die goldene Ehrennadel im Silberkranz. Der Edinger war bis 2002 als Landwirt berufstätig und gehört mehreren Vereinen der Umgebung an – ebenfalls seit vielen Jahrzehnten. „Beim Reiterverein in Wieblingen bin ich schon 70 Jahre Mitglied“, erzählte der agile 84-Jährige.

Bei den Obstbauern geht niemand leer aus: Bei der Verlosung durften alle Teilnehmer der Versammlung eine der zahlreichen Sachspenden mit nach Hause nehmen. Ein Festbuch zum 100. Jubiläum des Vereins ist laut Koch in Arbeit und soll im Verlauf des Spätsommers erscheinen.