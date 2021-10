Ehrenamtliche packen kräftig mit an

Ladenburg. Im Pferdesportzentrum Ladenburg ist nach der Dressur vor zwei Wochen nun auch das erneut anspruchsvolle Springturnier reibungslos abgelaufen – jedoch diesmal mit deutlich mehr Zuschauern. Nachdem das Wetter nahezu perfekt mitgespielt hatte, setzte der Regen ausgerechnet zum großen Finale ein. Doch das schreckte weder die Teilnehmenden noch die fleißige Helfertruppe des Pferdesportvereins (PSV) ab.

Mehr als ein Dutzend Mädchen aus dem Schulbetrieb der Gastgeber streifen Jacken über und packen bei Auf- und Umbau des Hindernisparcours unverdrossen mit an. „Weil es mir Spaß macht, das Springen aus nächster Nähe mitzuerleben“, erklärt Marla Jakob ihre Motivation. Die 13-jährige Dressurreiterin aus Ladenburg ist zuvor beim dreitägigen Turnier bei einem Nachwuchswettbewerb selbst erfolgreich gewesen. Jetzt schleppt sie mit den anderen Mädchen schwere Holzstangen, welche die bis 1,45 Meter hohen Hürden bei der Abschlussprüfung um den Großen Preis bilden.

In die Arbeit hineingewachsen

„Diese Arbeit ist gar nicht so einfach, und wir sind froh, dass wir die Schulbetriebsjugend haben“, sagt Nane Werdan von der Meldestelle. Seit 2002 Mitglied betreibt die 31-jährige Springreiterin zusammen mit ihrer Mutter Heike die wichtige Sponsorenpflege und ist außerdem für die Helferkoordination zuständig. „Ich bin da von Haus aus reingewachsen. Es macht mir Spaß, so ein Turnier von vorne bis hinten mit zu organisieren“, sagt die Tochter des Turnierchefs. Ihr Vater Peter Werdan zeigt sich angesichts des meist trockenen Wetters und des gut besetzten Starterfelds aus ganz Süddeutschland „sehr zufrieden“.

Damit Reiter und Vierbeiner glänzen können, bedarf es also vieler helfender Hände. Zum Beispiel der von Victor Lehrian: Der 16-jährige Ladenburger am Traktorsteuer ebnet nach jeder Prüfung routiniert und scheinbar unermüdlich den Platz ein oder wässert das Geläuf. „Mein Vater Michael und ich stecken seit Jahren viel Zeit und Herzblut in den Verein. Da wollen wir doch selbstverständlich, dass so ein Turnier auch gut läuft“, sagt Victor, ein Sohn eines der beiden Anlagenwarte. „Aus Freundschaft zu ihm“ – so begründet der 17-jährige Jungreiter Leonard Schlichtenbrede (Handschuhsheim) seinen unterstützenden Einsatz als Schlepperfahrer und Platzwart.

Großes Lob hören auch Heiko Bernhard, der die elektrische Infrastruktur besorgt, sowie Christine Menge und Walter Krümling, die den Wirtschaftsbetrieb leiten. „Dem gesamten Team um Turnierchef Peter Werdan und den Vereinsvorsitzenden Stephan Bingel gebührt in dieser nicht ganz einfachen Zeit ganz großer Dank, dass sie es dennoch schaffen, ein wieder mal so schönes Turnier auszurichten“, findet Wertungsrichter und Moderator Dieter Mellwitz (Ilsfeld).

„An den gesunkenen Startzahlen sieht man, was Corona im Sport angerichtet hat: Das war nicht gut“, sagt PSV-Chef Bingel. Heilfroh sei er um die staatliche Hilfe vom Sportbund. Und natürlich dankbar für den großen Einsatz, den Mitglieder gezeigt hätten. Auch sie ermöglichen dem Eppelheimer Erfolgsreiter Günter Treiber glänzende Siege bei allen drei hochklassigen S-Springen dieses Turniers.