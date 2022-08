Edingen-Neckarhausen wählt am 6. November

Edingen-Neckarhausen. Die Bürger der Gemeinde Edingen-Neckarhausen entscheiden am 6. November über die Nachfolge des vorzeitig ausscheidenden Bürgermeisters Simon Michler (CDU). Diesen Termin hat der Gemeinderat am Mittwochabend in einer Sondersitzung einstimmig festgelegt. Bewerbungen sind ab 27. August möglich. Falls keiner der Kandidierenden bei der Wahl an 6. November die absolute Mehrheit erhält, gibt es drei Wochen später eine Neuwahl. Die Amtszeit des neuen Bürgermeisters beginnt am 1. Januar 2023 und dauert acht Jahre.

