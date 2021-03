Edingen-Neckarhausen. Für die lokalen Impfaktionen Ende März in Edingen-Neckarhausen sind alle Termine vergeben. Wie Thea-Patricia Arras von der Gemeindeverwaltung auf Anfrage mitteilte, waren die rund 160 Termine für Senioren zwischen 70 und 79 innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. "Wir sind froh, dass so viele Menschen eine Impfbereitschaft zeigen und hoffen, dass für alle noch nicht geimpften Bürger bald ein Impfangebot über die Hausärzte oder Impfzentren zur Verfügung steht", erklärte Arras weiter. Insgesamt werden an zwei Tagen im März 280 Menschen zum ersten Mal gegen Corona geimpft.

