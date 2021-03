Deidesheim. Ein E-Auto hat sich in der Nacht entzündet und einen erheblichen Schaden verursacht. Laut Polizei geriet das Fahrzeug gegen 1.50 Uhr in der Schwimmbadstraße aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Die Flammen griffen dabei auf drei weitere Autos sowie zwei Anhänger über. Diese würden Dabei wurden größtenteils total beschädigt.

Durch die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Deidesheim konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100*000 Euro geschätzt. Das E-Auto wurde zur weiteren Abklärung des Sachverhalt sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324-933-0, in Verbindung zu setzen.