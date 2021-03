Mainz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer berichtet heute über die Beschlüsse der Länder-Regierungschefs und der Kanzlerin vom Vortag. Zunächst unterrichtet Dreyer den Ältestenrat des Landtags (8 Uhr) und anschließend die Öffentlichkeit (9 Uhr). Dabei wird es um den Tourismus an Ostern, Tests und die Fortsetzung des Lockdowns geben.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt in Rheinland-Pfalz etwas unter dem Bundesdurchschnitt und unterhalb der 100-Marke, bei der die sogenannte Notbremse gilt und alle Lockerungen zurückgenommen werden sollen. Aber auch in Rheinland-Pfalz steigen wenige Tage vor Beginn der Osterferien an diesem Freitag die Zahlen wieder. Zugleich ist der Impfstoff weiter rar.