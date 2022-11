Drei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus in Wiesloch

Wiesloch. In einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Straße in Wiesloch hat es am Donnerstagabend gebrannt. Wie die Polizei berichtet, entfachte ein Feuer aus bislang unbekannten Gründen gegen 23 Uhr in der Wohnung einer 83-Jährigen. Da sie durch den Feuermelder frühzeitig alarmiert wurde, konnte sie ihre Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Vorsorglich evakuierte die Freiwillige Feuerwehr alle sieben Bewohner des Hauses. Mit insgesamt 40 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Der Rettungsdienst brachte die 83-Jährige und zwei weitere Anwohner mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sechs der sieben Wohnungen sind nun unbewohnbar, weshalb die Bewohner vorübergehend bei Bekannten und in einem Hotel untergebracht wurden. Der Brandschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.