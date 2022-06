Drei Verletzte bei Unfall - Auto fliegt und schlägt im Feld auf

Edingen-Neckarhausen. Bei einem Verkehrsunfall in Edingen-Neckarhausen am Sonntagmorgen sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 28-Jährige mit zwei weiteren Personen mit dem Auto in Richtung Mannheim-Seckenheim. Kurz nach dem Ortsausgang kam sie, vermutlich durch Ablenkung, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr über eine Böschung, flog kurzzeitig in der Luft und schlug in einem angrenzenden Feld auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 28-Jährige und ihre 53-Jährige Mitfahrerin auf der Rückbank wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn in beide Richtungen für eine Stunde.