Seit Gründonnerstag sind im Rhein-Neckar-Kreis drei Corona-Infizierte verstorben. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt täglich auf seinem Dashboard im Internet veröffentlicht. Dagegen ging die Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner) über die Osterfeiertage kontinuierlich zurück. Lag sie am Karfreitag noch bei 139,9, wurde sie am Ostermontag nurmehr mit 124,2 angegeben.

Die Zahl der Neuinfektionen lag über Ostern in Schriesheim mit sieben besonders hoch, in Edingen-Neckarhausen gab es seit Gründonnerstag vier neue Fälle. Weil gleichzeitig mehr Menschen als genesen gemeldet wurden, ging die Zahl der aktiven Fälle insgesamt zurück. Am meisten gibt es Stand Ostermontag in Weinheim (68), Edingen-Neckarhausen (29) und Schriesheim (19). Bezogen auf die Bevölkerung, ist die Gesamtzahl der Infizierten in Schriesheim mit 2,1 Prozent am niedrigsten, in Edingen-Neckarhausen und Heddesheim (je 3,4 Prozent) und Ilvesheim (3,3 Prozent) am höchsten.

Die aktuellen Fallzahlen (Stand Montag, in Klammern jeweils die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 476 (29)

Heddesheim: 400 (12)

Hirschberg: 296 (14)

Ilvesheim: 306 (17)

Ladenburg: 342 (13)

Schriesheim: 316 (19)

Weinheim: 1353 (68)