Drei Fragen an Tim Nusser

Herr Nusser, warum sollten die Wählerinnen und Wähler ausgerechnet Sie wählen?

Tim Nusser: Ich setze mich für eine konsequente Ausrichtung auf die Zukunft ein, zum Beispiel in den Bereichen Digitalisierung, Arbeit und Rente. Ich will die Generationengerechtigkeit wieder in die Politik bringen und stets ansprechbar und vor Ort sein.

Wenn Sie im Wahlkreis einen Ihrer Mitbewerber wählen müssten, wer wäre das und warum?

Nusser: (schmunzelt) Das ist natürlich immer eine etwas fiese Frage. Politisch habe ich große Differenzen mit Kandidaten, persönlich versuchen wir immer, freundlich miteinander zu sein. Ich würde Alexander Föhr von der CDU nehmen, da ich glaube, dass er in der Partei am ehesten eine Kraft für die Modernisierung des Landes ist.

In Schriesheim und Ladenburg mehren sich Anwohnerbeschwerden über Straßenlärm von der A 5. Wie stehen Sie zu einem generellen Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen?

Nusser: Ein generelles Tempolimit lehnen wir als FDP ab. Wir brauchen aber Geschwindigkeitsbegrenzungen an Gefahrenstellen und auch dort, wo es um Lärmschutz geht. Wir sind also nicht grundsätzlich gegen Tempolimits an bestimmten Stellen. Ich glaube aber auch, dass es nicht problematisch ist, wenn jemand auf einer Autobahn mitten im Nirgendwo einmal schneller fährt.