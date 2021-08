Drei Fragen an die Bundestagskandidatin der Grünen, Franziska Brantner

Frau Brantner, warum sollten die Wählerinnen und Wähler ausgerechnet Sie wählen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Franziska Brantner: Ich möchte, dass wir im Bund das hinbekommen, was wir im Land Baden-Württemberg schon erfolgreich praktizieren: nämlich Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammenzubringen. Wir müssen unser Klima schützen, um unseren Wohlstand zu erhalten, aber auch, um unsere Freiheit und die der künftigen Generationen zu sichern. Das muss mit Augenmaß und Mitte geschehen. Es gilt, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Wohlstand zusammenzuführen.

© picture alliance / Soeren Stache

Wenn Sie im Wahlkreis einen Ihrer Mitbewerber wählen müssten, wer wäre das und warum?

Brantner: In unserem Wahlkreis gibt es ein gutes Angebot an Bewerberinnen und Bewerbern, meine Botschaft an die Wählerinnen und Wähler ist daher: Stimmen Sie demokratisch ab. Ich wünsche mir, dass – wer auch immer nach der Wahl die Region in Berlin vertreten wird – weiterhin so gut zusammengearbeitet wird wie bisher. Mit den Kollegen Lamers und Binding hatten wir ein kollegiales Miteinander.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Schriesheim und Ladenburg mehren sich Anwohnerbeschwerden über Straßenlärm von der A5. Wie stehen Sie zu einem generellen Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen?

Brantner: Autobahnlärm ist eine Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner. Allein schon aus diesem Grund bin ich für ein Tempolimit. Es fördert aber auch die Verkehrssicherheit und ist gut für das Klima.