Drama und Streicher in Weinheim

Im Januar gibt es wieder Theater in Weinheim. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird am Samstag, 28. Januar, das Stück „Die Hexenjagd“ aufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr in der Weinheimer Stadthalle. In den Hauptrollen sind Carsten Klemm und Wolfgang Seidenberger sehen. Auch mehr als 60 Jahre nach seiner Uraufführung ist das Werk immer noch aktuell. In vielen Regionen der Welt werden Menschen aus politischen und religiösen Gründen verfolgt. In den USA erfuhren das Werk und sein Schöpfer Arthur Miller während der Trump-Ära ein Revival. Karten ab 13,50 Euro gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Information in Weinheim, online unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.

Am 27. Januar tritt in der Weinheimer Stadthalle das Malion-Quartett auf. Die Streicher spielen Stücke von Mozart, Janacek und Brahms. Auch hier können Eintrittskarten vorab in der Tourist-Information Weinheim, online auf www.reservix.de und an der Abendkasse erworben werden. Die Preise beginnen bei 8 Euro. red/tge