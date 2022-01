Diebe auf Baustellen

Die Polizei in der Region muss sich mit mehreren Fällen von Baustellendiebstahl befassen. Nachdem bereits vergangene Woche unbekannte Täter im Mannheimer Stadtteil Käfertal Stromkabel mit einem Gewicht von über 600 Kilogramm von einer Baustelle im Speckweg entwendet hatten, kam es am Wochenende zu weiteren Diebstählen.

In Hockenheim verschafften sich am Freitag unbekannte Täter zwischen 10 Uhr und 11 Uhr Zutritt zu dem Gelände eines Umspannwerks im Pfälzer Ring und entwendeten Kupferdraht im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Ebenfalls am Freitag hebelten Unbekannte Zugangstüren eines Rohbaus in der Alten Leimengrube in Ladenburg auf. Die Täter stahlen Kleingeräte im Wert von rund 10 000 Euro.

Am Samstag verursachten unbekannte Täter einen Kurzschluss, als sie in einem ehemaligen Firmengebäude in der Käfertaler Straße versuchten, ein unter Bodenplatten verlegtes Starkstromkabel zu durchtrennen. Am Sonntag versuchten dann Unbekannte in Heidelberg-Süd gegen 22.15 Uhr in ein Umspannwerk einzubrechen, lösten dabei aber Alarm aus und flüchteten.

Hinweise nehmen die Polizei Hockenheim (Tel. 06205/2 86 00), die Polizei Ladenburg 06203/9 30 50), die Polizei Mannheim-Neckarstadt (0621/3 30 10) und die Polizei Heidelberg-Süd (06221/3 41 80) entgegen. pol/sko