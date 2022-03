Aus dem wilden, grünen Dickicht des Sechs-Mühlen-Tals erhebt sich – angeschlagen, aber immer noch stolz – der Siloturm der Hildebrand’schen Mühle. Wie ein tapferer Wächter scheint er die sterbende Schönheit zu beschützen, die zu seinen Füßen ruht: die einst prächtige Villa, in der die Mühlenfabrikanten residierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Weinheimer Fotografen Roger Schäfer ist die Mühle, im Dreiklang mit der Peterskirche und dem Alten Friedhof, ein spiritueller Ort, den er seit mehr als einem Jahrzehnt mit seinen Leica-Kameras festhält. Mal in Farbe, mal in Schwarz-Weiß – aber immer mit einem liebevollen Blick, der hinter dem Verfall Glanz und Gloria einer längst vergangenen Ära hervorzaubert.

Historie von Hans Bayer

Die schönsten Fotografien erscheinen nun in einem Bildband mit dem Titel „Der Bachbaron von Weinheim“. Neben 48 Schwarz-Weiß- und 86 Farbbildern der Mühle veröffentlicht Schäfer zum ersten Mal die Aufzeichnungen des 2010 verstorbenen Weinheimer Heimatforschers Hans Bayer, die ihm dieser überlassen hat. Beginnend mit dem Lorscher Kodex, der bereits eine herrschaftliche Mühle zu Winenheim erwähnt, die 1071 zur Lorscher Probstei gehörte, nähert sich der Leser durch das Grün des Zauberwalds am Ufer der Weschnitz langsam der Mühle, die zu einer der bedeutendsten in der Region aufsteigen wird. 1845 erwerben die Brüder Heinrich und Louis Hildebrand aus Worms die alte Mühle und lassen sie 1858 vollständig abreißen. Eine moderne Kunst- und Handelsmühle entsteht. 1882 wird die repräsentative Villa errichtet. Illustriert wird der historische Abriss mit Bildern, Zeichnungen, Stammbäumen, Urkunden und Porträts, die Schäfer von Georg Hildebrand erhalten hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Urenkel des einstigen Mühlenbesitzers wohnt in Hamburg und hat das Nachwort für das Buch geschrieben, in dem er ankündigt, der Stadt Weinheim einen 70 Kilogramm schweren Kronleuchter aus der Villa schenken zu wollen. Dazu gibt es derzeit Gespräche mit dem Förderkreis des Museums der Stadt Weinheim bezüglich der Kosten für Abbau, Reinigung, Transport und Wiederaufbau des guten Stücks.

Die Villa, in der er einst erstrahlte, ist inzwischen – wie berichtet – mehr und mehr dem Verfall preisgegeben. Wie Roger Schäfer auf der letzten Seite seines Buches schreibt, hatte die Denkmal AG ursprünglich geplant, die Hildebrand’sche Mühle zu einem Wohnquartier umzubauen. Nach mehr als sieben Jahren wurden die Bauarbeiten jedoch nicht weitergeführt, die Denkmal AG hat das Gelände verkauft. Der neue Investor hat sich bislang nicht dazu geäußert, wie es weitergehen soll.

Beeindruckende Aufnahmen

Doch auch wenn die Mühle irgendwann von der Natur verschlungen wird – das Buch von Roger Schäfer wird bleiben. Neben Aufnahmen aus dem Inneren der Villa sind auch die Außenaufnahmen beeindruckend. „Wie bei der Philosophie geht es auch beim Fotografieren um den Standpunkt – der ist wichtig“, sagt Schäfer. Jede Aufnahme hat ihre eigene Aussagekraft und schafft mal Nähe, mal Distanz zu Weinheims imposantem Industriedenkmal.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ende März soll das Buch in limitierter Auflage von 150 Stück erscheinen. Vorbestellen kann man es unter Telefon 06201/60 49 655 oder per E-Mail unter bachbaron@schaefer-edition.com sowie bei der Buchhandlung Beltz im Atrium, Bahnhofstraße 3 – 9, Telefon 06201/61 350. („Der Bachbaron von Weinheim“, Roger Schäfer, Edition Schäfer, Hardcover, 144 Seiten, 32 Euro).