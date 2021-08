Ferien in der Region sind kein Ersatz für echten Urlaub - Ferien in der Region sind echter Urlaub. Das sagt Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises: „Voraussetzung ist natürlich, dass man offen dafür ist, die eigene Heimat neu zu entdecken.“ Wir finden, sie hat Recht. Und deshalb haben wir uns entschlossen, in den verbleibenden Wochen der Sommerferien einige Tipps zu

...