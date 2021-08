Die Kartons stapeln sich hoch

Wenn es – wie an Schulen üblich – für die Beteiligten am Bau des neuen Schulzentrums West in Weinheim an der Bergstraße Noten geben würde, es wären Einser und Zweier. Die größte Bildungsinvestition der 45 000-Einwohner-Stadt seit Jahrzehnten konnte sowohl zeitlich als auch finanziell wie geplant umgesetzt werden. Nach dem ersten Spatenstich im Frühjahr 2019 und regelmäßigen Vergabebeschlüssen in den politischen Gremien, wuchsen das große Schulgebäude mit seinem 40 000 Kubikmeter umbauten Raum auf rund 6700 Quadratmeter Fläche und die dazugehörige Dreifeld-Turnhalle zügig heran. Als Ensemble ist es mittlerweile fertig gestellt und wird im Oktober offiziell eingeweiht. Rund 400 Schülerinnen und Schüler werden nach den großen Ferien in Baden-Württemberg in eine hochmoderne Schule einziehen.

Zeit für den Umzug

Die Ferien werden nun gerade für den Umzug genutzt. In dieser Woche ist zunächst die Johann-Sebastian-Bach-Schule an der Reihe. Rund 1000 Umzugskartons werden in den nächsten Tagen in die Breslauer Straße gekarrt, wo in rund zweieinhalb Jahren eine topmoderne Schule entstanden ist. Es ist eine Punktlandung geworden. Tim Scheil und Jasmin Hutter vom Amt für Bildung und Sport verschafften sich jetzt ein Bild über den Stand der Umzugsarbeiten. „Alles im Plan“, stellten sie fest.

Peter Zschippig und Thomas Beier, Hochbauexperten im Amt für Immobilienwirtschaft, verwiesen bei einem Rundgang noch einmal darauf, wie das Gebäude das durchdachte pädagogische Konzept widerspiegelt. Die Schule hat mehrere Pausenhöfe mit Spielgeräten, natürlich eine Mensa für den Ganztagesbetrieb, breite Gänge, eine Aula und helle Räume mit Panoramafenstern.

Mit einer Investitionssumme von 26,2 Millionen Euro ist die künftige Zweiburgenschule für die Bildungslandschaft der Bergstraße eine wichtige Einrichtung. Die Schulturnhalle, die auch Weinheimer Vereinen zur Verfügung stehen wird, soll im Frühjahr eingeweiht werden. ron

