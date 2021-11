Der 52 Jahre alte Jens Römer will Bürgermeister werden

Heddesheim. Als unabhängiger Kandidat will der 52-jährige Jens Römer am 20. März 2022 zum Bürgermeister in Heddesheim gewählt werden. Der Schuldirektor an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim wohnt seit 2017 in Heddesheim und ist seit 2018 Mitglied des Grünen-Ortsverbands, der ihn auch bei seiner Kandidatur unterstützt. „Ich trete aber bewusst als unabhängiger Kandidat auf, bin auch nicht von den Grünen nominiert“, betonte Jens Römer am Freitagvormittag bei seiner Vorstellung im Heddesheimer „Pflug“. Im Ort bekannt geworden ist der Bewerber als Organisator einer Unterschriftenaktion zur Sanierung der Hallenbads, bei der rund 150 Unterstützer mehr Bürgerbeteiligung an dem Projekt einforderten. tan

Jens Römer kandidiert für den Bürgermeister-Posten in Heddesheim. © Martin Tangl