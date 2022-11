Delikatessen im Wald

Rhein-Neckar. Besonders in dieser Jahreszeit lockt der Wald mit buntem Blätterkleid viele Menschen nach draußen. Nach der großen Hitze im Sommer kann man jetzt bei angenehmen Temperaturen den Aufenthalt im Herbstwald genießen. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, alleine oder mit Familie und Freunden – es macht Freude, sich an der frischen Luft zu bewegen, wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in einer Mitteilung schreibt.

Auch Pilzliebhaber kommen dank der anhaltend milden Witterung in den Genuss, immer noch unterschiedliche Speisepilze zu finden. Über den Fund einer Krausen Glucke (Sparassia crispa), auch Fette Henne genannt, freut sich jeder Pilzkenner. Bevorzugt in den Monaten August bis November findet man den parasitären Pilz vor allem unter Kiefern.

Der Pilz, der in etwa aussieht wie ein gelblicher Blumenkohl, kann nach Angaben des Landratsamtes bis 50 Zentimeter groß und bis zu zwei Kilogramm schwer werden. Allerdings bringt, wie bei allen Speisepilzen, ein junges Exemplar die größere Gaumenfreude. „Die Krause Glucke sollte gut gewaschen werden. Der mildnussige Geschmack und die wertvollen Inhaltstoffe lohnen die Mühe“, empfiehlt der Landkreis. Ein großer Anteil an Ballaststoffen, Beta Glucane, die nachweislich immunstärkend wirkten, zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe, sowie bis zu 30 Prozent Proteine machten den Pilz zu einem wahren Vitalstoffbooster.