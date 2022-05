Dank Unfall gestohlenes Fahrrad nach fast zwei Jahren wiedergefunden

Wiesloch. Ein Unfallflüchtiger hat am Montag ein gestohlenes Fahrrad in Wiesloch zurückgelassen. Wie die Polizei berichtet, war der bislang unbekannte Mann mit einem grauen Mountainbike auf der Gartenstraße in Richtung Bergstraße unterwegs gewesen. Dabei flog ihm sein Handy aus der Hand und gegen ein geparktes Auto, das in Höhe von mehreren Hundert Euro beschädigt wurde. Der Unbekannte griff nach seinem Handy und flüchtete zu Fuß. Es stellte sich heraus, dass das zurückgelassene Fahrrad im September 2020 in der Ludwig-Blaser-Straße gestohlen worden war.

Der rechtmäßige Eigentümer konnte sein Fahrrad nach fast zwei Jahren wieder in Empfang nehmen.

Nach dem flüchtigen Mann wird derzeit gefahndet. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein, kurzes schwarzes Haar tragen und mit einem dunkelroten T-Shirt und einer Jeans bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 06222/5709-0 abzugeben.