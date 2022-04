Dachterrassen statt Zigarren

Zugegeben: Diese letzte Osterrätsel-Folge war in der Tat wohl eine der schwierigsten. Zumal für jene Leser, die mit der Badischen Bergstraße nicht so sehr vertraut sind. Die Leute vor allem in Hirschberg jedoch kennen dieses Gemäuer bestens. Immerhin war und ist die inzwischen umgebaute Tabakfabrik seit 139 Jahren eines der prägnantesten Bauwerke des Ortsteils Großsachsen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ursprünge der industriellen Nutzung dieses Bereiches zwischen heutiger B 3, Breitgasse und Jahnstraße reichen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Den Grund für die hiesige Ansiedlung von Fabriken bildet der Apfelbach, damals noch von drei Brücken überspannt; er hält Wasser in der nötigen Menge und Qualität bereit.

2 Bilder © Marcus Schwetasch

1855 errichtet der Mannheimer Heinrich Müller an der westlichen Landstraße eine Branntweinbrennerei und Essigfabrik. An der östlichen Seite erweitert sie sein Sohn Johann Adam Müller 1883 um eine Presshefefabrik, an der sich bald der Baden-Badener Unternehmer Feder beteiligt. Unter der Bezeichnung „Müller und Feder“ liefert die Firma Hefe an Bäcker und Brauereien in ganz Deutschland. Nach dem Tode Müllers 1899 führt Feder die Firma zunächst alleine weiter, bis er sie 1913 für eine Million Mark verkauft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Erster Weltkrieg und Nachkriegsinflation machen der Firma mächtig zu schaffen. Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre ist Schluss mit der Produktion, die nun zerschlagen wird: Das Brennrecht, damals eines der lukrativsten im Deutschen Reich, kann gewinnbringend nach Nürnberg verkauft werden. Die Grundstücke werden an Landwirte veräußert, der Keller an einen Züchter von Speisepilzen vermietet. Aus dem Wohnhaus der Familie Müller wird das Rathaus der noch selbstständigen Gemeinde Großsachsen.

Eine neue Epoche beginnt 1936 mit dem Erwerb des Geländes durch die Firma Süddeutsche Rohtabake H. u. H. Hillen. In Großsachsen wird fortan Rohtabak zu fertiger Zigarreneinlage verarbeitet und an Zigarrenhersteller in ganz Deutschland geliefert, bei denen durch Umwickeln dieser Einlage mit Um- und Deckblatt die fertigen Zigarren entstehen.

Im Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, dessen „Vater“ Ludwig Erhard Zigarren zu seinem Markenzeichen macht, floriert die Firma derart gut, dass Grundstücke und Bauten in der Umgebung hinzugekauft werden müssen, um die notwendige Erweiterung der Produktion zu ermöglichen. Die 1970 gegründete Tochterfirma Süd-Tabak organisiert den Handel mit Rohtabaken sogar auf europäischer Ebene.

Doch der Rückgang des Tabakkonsums bei gleichzeitig steigenden Kosten führt 1993 zum Ende der Produktion am Standort Großsachsen und zur Verlagerung nach Ostdeutschland. Die Verwaltung der Süd-Tabak-GmbH bleibt vorerst in den Räumen der Tabakfabrik.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Angesichts des baldigen Endes der industriellen Nutzung des Areals entschließt sich die Gemeinde, es in ihr Sanierungsgebiet für den Ortskern aufzunehmen. Ein Jahrzehnt lang werden Baupläne und Nutzungskonzepte diskutiert und abgelehnt, zuletzt das des Leutershausener Architekten Peter Göhrig. Denn die Gemeinde hat klare Vorstellungen: Erhalt der historischen Bausubstanz und Reduzierung des Baukörpers. Doch ein Investor strebt natürlich nach optimaler Ausnutzung.

Mit den Heilbronner Projektentwicklern Gebert-Mack findet sich ein Partner, der auch unter diesen Rahmenbedingungen das 7,5-Millionen-Euro-Vorhaben wagt. 2006 beginnt der Umbau. Ein Teil des 50 mal 50 Meter großen Gebäude sowie das marode Dachgeschoss werden abgebrochen. Erhalten bleibt ein viergeschossiger Winkelbau entlang der Breitgasse und der Jahnstraße.

Dieser erhält ein neues Dachgeschoss in Holzbauweise mit sonnigen Dachterrassen. Auf den rund 3300 Quadratmetern entstehen 21 Wohnungen von einer Größe zwischen 77 bis 172 Quadratmetern (die bereits verkauft sind, während noch gebaut wird!) sowie Gewerbeflächen. Durch den Abriss eines Teils des Gebäudes wird Raum geschaffen für einen Platz, der das Fabrikareal auflockert und unter dem eine Tiefgarage mit 22 Stellplätzen entsteht.

Durch den gelungenen Erhalt der Backsteinfassade entlang der Breitgasse wird die eindrucksvolle Geschichte der Tabakfabrik zumindest optisch bewahrt. Für interessierte Besucher ist der Hof frei zugänglich.