CovBot-Service verzögert sich

Wegen technischer Probleme verzögert sich der Start des CovBot, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. CovBot (Corona-Virus-Hotline-Assistent) heißt der digitale Sprachassistent, der von der Firma Aaron GmbH in Zusammenarbeit mit dem Institut für Public Health der Berliner Charité entwickelt wurde. Er sollte eigentlich in dieser Woche erstmals in der Corona-Hotline des Kreises eingesetzt werden und zur Entlastung des Hotline-Personals dienen.

AdUnit urban-intext1

Im Testbetrieb waren die Probleme nicht aufgetaucht; an der Problembehebung wird mit Hochdruck gearbeitet. Der verzögerte Start hat keine Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der Corona-Hotline. Sobald der CovBot wie geplant eingesetzt werden kann, wird das Gesundheitsamt informieren.