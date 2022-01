Coronakurve steigt weiter

Die Kurve der Corona-Fälle im Rhein-Neckar-Kreis geht weiter nach oben. Nach den vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen gab es am Freitag 775 Neuinfektionen, das sind 94 weniger als am Vortag. Die Zahl der Gesamtfälle liegt bei nunmehr 51 480. Diese Zahl hat sich innerhalb von rund vier Monaten verdoppelt. Die Verdopplungszeit davor lag bei acht Monaten. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Landesgesundheitsamt mit 846 an.

Bei den Gesamtfällen hat nun Heddesheim zum ersten Mal die Grenze von zehn Prozent überschritten. Das bedeutet, das dort inzwischen mehr als jeder zehnte bereits mit Corona infiziert war. In Edingen-Neckarhausen liegt die Quote noch bei 9,8 Prozent.

Ein Blick in die Kommunen (jeweils Gesamtfälle / Neuinfektionen / noch Infizierte):

Edingen-Neckarhausen: 1391 / 18 /100

Heddesheim: 1174 / 14 / 72

Hirschberg: 770 / 9 / 45

Ilvesheim: 786 / 6 / 33

Ladenburg: 959 / 7 / 41

Schriesheim: 1053 / 13 / 64

Weinheim: 3979 / 42 / 231