Edingen-Neckarhausen. In der kommunalen Wohnanlage Am Nussbaum in Edingen-Neckarhausen gibt es einen Corona-Fall. Das hat Bürgermeister Simon Michler am Abend im Gemeinderat mitgeteilt. Es handle sich dabei um eine hochsteckende Variante. Alle 70 Bewohner befinden sich in Quarantäne, die Anlage werde von einem privaten Sicherheitsdienst überwacht. „Wir müssen alles dafür tun, dass es kein Hotspot wird“, sagte Michler.

