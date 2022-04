Corona-Zahlen nicht mehr vom Kreis

Der Rhein-Neckar-Kreis wird die Corona-Zahlen in Zukunft nicht mehr von sich aus veröffentlichen. Wie das Landratsamt mitteilte, wird das dafür genutzte Dashboard ab Dienstag, 19. April, abgeschaltet. Als Dashboard wird in diesem Fall eine Internetseite bezeichnet, auf der regelmäßig aktualisierte Statistiken veröffentlicht werden. Wer weiter über die Entwicklung der Corona-Pandemie auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann die aktuellen Zahlen dem Lagebericht des Landesgesundheitsamtes (LGA) entnehmen. Darin sind unter anderem die Sieben-Tage-Inzidenzen für alle Kreise aufgeführt. Den LGA-Bericht gibt es unter www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19. Folgender Kurzlink führt auch zu der Seite: bit.ly/3EcX2Rk. Wie das Landratsamt bestätigte, wird künftig auch ein Link auf der Internetseite des Kreises (www.rhein-neckar-kreis.de) zu den vom LGA veröffentlichten Corona-Zahlen führen.

Mit der Abschaltung des Dashboards passe sich der Kreis „den umliegenden Stadt- und Landkreisen an, die bereits seit einiger Zeit täglich keine Zahlen mehr melden“, heißt es in einer Mitteilung. „Die Frage, ob und – wenn ja – in welchem Modus das Dashboard (zeitnah) reaktiviert werden wird, befindet sich derzeit in einer internen Abstimmung“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Auch diese Redaktion wird künftig auf die tägliche Corona-Meldung samt Grafik und Zahlen aus den einzelnen Kommunen verzichten, da mit der Abschaltung des Dashboards die dafür notwendigen und sehr detaillierten Informationen nicht mehr verfügbar sind.

Als Begründung für die Einstellung des Dashboards führt der Kreis auch die aktuelle Pandemie-Lage an. „Die Corona-Zahlen sind im Stadt- und Landkreis zwar nach wie vor auf einem hohen Niveau, die Sieben-Tage-Inzidenz und die Fallzahlen sind jedoch nicht mehr die entscheidenden Faktoren zur Beurteilung der Corona-Lage. Vielmehr ist die Hospitalisierungsrate, das heißt die Zahl der Menschen, die wegen ihrer Infektion in einer Klinik behandelt werden müssen als Gradmesser des Infektionsgeschehens zu betrachten“, wird die zuständige Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss in einer Mitteilung zitiert.

„Kein Meldeverzug“

In den vergangenen Wochen gab es außerdem mit der internen Datenbank des Gesundheitsamtes Probleme. Das führte zu Übertragungsfehlern, weshalb die Zahlen auf dem Dashboard nicht mit den Meldungen des Landesgesundheitsamtes (LGA) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) übereinstimmten. Einen Meldeverzug aus dem Rhein-Neckar-Kreis in Richtung LGA oder RKI gab es laut Landratsamt aber nicht.