Ludwigshafen. In einem Bereich der Industriestraße haben sich am Samstagmittag mehrere Menschen zu einer sogenannten "Querdenker"-Demo versammelt. Wie ein "MM"-Mitarbeiter berichtete, standen Menschen auf dem Gehweg entlang der Industriestraße und hielten dabei Schilder mit Parolen wie "Systemwechsel - Merkel Lüge - Es reicht!", "Arbeitslos - Enteignet - Versklavt" oder "Das Virus sind die Mainstream-Medien" in den Händen.

AdUnit urban-intext1

Laut dem zuständigen Polizeiführer vom Dienst (PvD) sei die Demo bei der Stadt Ludwigshafen zuvor angemeldet worden, in Sachen Organisation sei jedoch der Kommunale Vollzugsdienst zuständig: "Wir sind unterstützend im Einsatz", so der PvD gegenüber dem "Mannheimer Morgen". Der Kommunale Vollzugsdienst selbst konnte auf Anfrage dieser Zeitung zum Zeitpunkt der Berichterstattung keine genaueren Angaben zur Demo in der Industriestraße machen. Somit lag auch keine Information über die genaue Anzahl der Demonstranten vor.

Die Demonstration wurde gegen etwa 12.30 Uhr beendet, teilte der Mitarbeiter vor Ort mit.