Corona-Inzidenz steigt weiter

Die Zahl der Corona-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes hervor. Bereits am Sonntag meldete die Behörde eine Inzidenz von 75,1, das sind acht Punkte mehr als am Freitag. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Virus infizieren. Sie wirkt sich zwar neuerdings nicht mehr unmittelbar auf die Corona-Regeln aus, ist aber doch ein Indikator für die Ausbreitung des Virus. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet seine Zahlen aus den Städten und Gemeinden an Wochenenden nicht, diese kommen erst wieder am Montag. hje

