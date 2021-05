Corona: Inzidenz bleibt knapp unter 140

121 neue Corona-Infektionen hat der Rhein-Neckar-Kreis am Mittwoch gemeldet - fast genau so viele wie am Mittwoch der Vorwoche (122). Trotz der seit Sonntag erstmals wieder dreistelligen Zunahme ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu Dienstag nahezu stabil geblieben: Rechnerisch haben sich demnach knapp weniger als 140 von 100 000 Einwohnern im Landkreis in den vorangegangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Wegen eines positiven Tests noch in Quarantäne befinden sich 1157 Menschen. Neue Todesfälle wurden keine bekannt.

Im Folgenden die Zahlen aus den Kommunen, vorn alle bislang gemeldeten Corona-Fälle, in Klammern die Zahl der Neuinfektionen seit dem Vortag sowie die der noch-infizierten Bürgerinnen und Bürger:

Edingen-Neckarhausen: 534 (3/28)

Heddesheim: 476 (2/38)

Hirschberg: 319 (1/7)

Ilvesheim: 349 (1/13)

Ladenburg: 396 (0/33)

Schriesheim: 354 (2/22)

Weinheim: 1588 (7/94)