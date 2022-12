Corona-Hotline des Kreises wird nach drei Jahren eingestellt

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises stellt seine Corona-Hotline nach fast drei Jahren und mehr als 220 000 Anrufen am Freitag, 30. Dezember, ein. Darauf hat das Landratsamt jetzt noch einmal hingewiesen. Dass es also keinen dritten Jahrestag dieses Angebotes gibt, sieht man in Heidelberg nicht mit einem weinenden, sondern mit einem lachenden Auge.

Fragen zur ...