Rhein-Neckar. Die Corona-Hotline für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis ist auch über die bevorstehenden Oster-Feiertage erreichbar. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gelten die für Wochenenden und Feiertage üblichen Zeiten: von Karfreitag, 2. April, bis Ostermontag, 5. April, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Unter der Nummer 06221/522-1881 werden Fragen rund um das Coronavirus und zu Tests auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 beantwortet.

Generell werde im Gesundheitsamt, insbesondere in der Hotline, der Kontaktpersonennachverfolgung, der Ermittlung, sowie in den drei Impfzentren, die das Landratsamt betreibt, über Ostern durchgearbeitet, so die Mitteilung weiter. „Ich spreche allen Mitarbeitenden von ganzem Herzen meinen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen die Pandemie aus“, wird Landrat Stefan Dallinger zitiert.

Grundsätzlich besteht demnach auch über Ostern die Möglichkeit sich mittels PCR-Test auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 testen zu lassen. Zutritt zu den Abstrichzentren des Kreises erhalten allerdings nur Personen, die nach vorheriger telefonischer Zuweisung des Gesundheitsamtes einen Code erhalten haben. Eine vorherige telefonische Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sei daher zwingend erforderlich. Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, solle umgehend die Hotline des Gesundheitsamts unter der Telefonnummer 06221/522-1881 kontaktieren.