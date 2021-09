Corona-Fallzahlen steigen weiter

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt im Rhein-Neckar-Kreis weiter an. Das zeigen die Zahlen, die das Landratsamt am Freitag online veröffentlicht hat. Danach sind aktuell 790 Menschen mit Covid infiziert, das sind 14 mehr als am Vortag. Diese sogenannten aktiven Fälle sind mit einer Quarantäne verbunden. Den 84 Neuinfektionen stehen nur 70 Genesene gegenüber. Das Landesgesundheitsamt meldet eine leicht gesunkene Inzidenz von 91.

In den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße verzeichnen Weinheim (10) und Hirschberg (7) den höchsten Anstieg. Gemessen an der Bevölkerung gibt es in Schriesheim (2,8 Prozent) die wenigsten Fälle, in Heddesheim (4,9 Prozent) die meisten. Nachfolgend ein Überblick (Gesamtzahl/aktive Fälle/Neuinfektionen):

Edingen-Neckarhausen: 610 / 15 / 4

Heddesheim: 567 / 14 / 1

Hirschberg: 361 / 10 / 7

Ilvesheim: 396 / 7 / 0

Ladenburg: 459 / 7 / 1

Schriesheim: 426 / 16 / 3

Weinheim: 1868 / 57 / 10