Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis gehen weiter nach oben

Rhein-Neckar. Bundesweit schießen die Corona-Infektionszahlen nach oben, auch die Lage im Rhein-Neckar-Kreis wird langsam intensiver: 97 Neuinfizierte meldete das Landratsamt am Freitag, 19 mehr als am Vortag. Dies ergibt eine Zahl von 787 „aktiven Fällen“, das sind Menschen, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und sich deswegen in Quarantäne begeben mussten. So viele Infizierte hatte es zuletzt am 10. September (790) gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg deutlich an, das Landesgesundheitsamt vermeldete am Freitag einen Wert von 96,3. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in einer Woche neu mit Corona infizieren und spiegelt die Dynamik der Pandemie wider.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Karte und Grafiken Coronavirus: Fallzahlen aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Rhein-Neckar Mehr erfahren

Maßgeblich für Verschärfungen oder Lockerungen ist die landesweite Hospitalisierungsinzidenz (Zahl der Menschen je Woche und 100 000 Einwohner, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen): Der Wert lag am Donnerstag bei 3,4, nachdem er lange zuvor um die 2,0 gependelt war. Einschränkungen drohen ab einer Inzidenz von 8,0 und 12,0.

Die Lage in den Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Corona-Lage in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße darstellt. Vorne sind die bisher registrierten Fälle seit Beginn der Aufzeichnungen aufgeführt, in der Mitte stehen die tagesaktuellen Neuinfektionen, dahinter die noch aktiven Fälle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2