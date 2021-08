Seit Anfang Juli ist in Baden-Württemberg ein stetiger Anstieg der Corona-Fallzahlen und der Sieben-Tage-Inzidenz zu beobachten – das gilt auch für den Rhein Neckar-Kreis. Das Landratsamt meldete am Donnerstag 17 neue Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen. Insgesamt 156 Personen zählen zu den „aktiven Fällen“ – Menschen, die sich mit Corona angesteckt haben und sich in Isolation aufhalten müssen.

...