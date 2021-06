Christoph Oeldorf will Bürgermeister in Schriesheim werden

Schriesheim. Christoph Oeldorf (42) tritt bei der Bürgermeisterwahl in Schriesheim an. Das hat der aus Hirschberg stammende Kommunalpolitiker am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Weinstadt mitgeteilt, zu der die örtliche CDU eingeladen hatte. Auch die Freien Wähler unterstützen ihn. Oeldorf ist seit vier Jahren Bürgermeister in Wilhelmsfeld. Amtsinhaber Hansjörg Höfer (60) von den Grünen kandidiert nach 16 Amtsjahren nicht mehr.

Christoph Oeldorf © Hans-Jürgen Emmerich