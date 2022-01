„Bypass“ ein echter Gewinn

Ein eigenes Bild wollte sich die CDU-Gemeinderatsfraktion vom Fortgang der „Kreisel-Ertüchtigung“ an der Einfahrt zum Gewerbepark Hirschberg machen. Dabei erläuterte Fraktionsvorsitzender Christian Würz die weiter fortschreitenden Arbeiten. Insbesondere die Verbreiterung und Vergrößerung des Kreisels und die nun erfolgte Ausführung in Betonbauweise sollte dazu beitragen, dass die Gesamtkonstruktion zum einen den hohen Belastungen durch den Lkw-Verkehr standhält und auch die zu erwartende höhere Beanspruchung durch die geplante Gewerbegebietserweiterung aufnehmen kann.

Verkehrsfluss gesichert

Für Ferdinand Graf von Wiser war der „Bypass“, der aktuell bereits teilweise als Ersatzzufahrt in den Gewerbepark genutzt wird, ein echter Gewinn, welcher den Verkehrsfluss gewährleistet und dadurch unnötige Rückstaus vermeiden soll.

Gemeinderat Thomas Götz zeigte sich ebenfalls beeindruckt von den immensen Dimensionen, die hier bewegt wurden, und verwies auf die aus seiner Sicht fällig werdenden Ausgleichsmaßnahmen. „Das Gelände wurde quasi neu modelliert. Da müssen wir mit geeigneten Maßnahmen und im Zweifel auch ergänzend an anderer Stelle einen Ausgleich schaffen.“

Ein großes Lob sandte die Fraktion auch an die Projektverantwortlichen beim Regierungspräsidium. Würz hierzu: „Den Planern wie auch den ausführenden Firmen ist es gelungen, die Zu- und Abfahrt in den Gewerbepark stets offen zu halten, so dass zu keinem Zeitpunkt das Gebiet durch eine Sperrung abgeschnitten war.“

Mit Blick auf den Gewerbepark war für Matthias Dallinger wichtig, die Anbindung an die beschlossene Gewerbegebietserweiterung ebenfalls so weitsichtig zu planen, dass die Wege möglichst kurz sind und im Idealfall durch Einbahnregelung der Begegnungsverkehr reduziert werden kann.

„Wir fordern einen zügigen Fortgang der Planungen und den schnellen Einstieg in die Realisierung der Gewerbeparkerweiterung“, so das Fraktionsmitglied. Für die CDU-Gemeinderäte sei es eine gute Nachricht, dass nun die Arbeiten in den Endspurt gehen.

Ende Februar soll die Maßnahme fertig sein, allein in der Besichtigungsstunde musste mehrfach ratlosen Autofahrern die aktuelle Verkehrsführung nach Heddesheim und weiter Richtung Westen erklärt werden. red