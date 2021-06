Busse ersetzen ausfallende Züge

Wegen Bauarbeiten kommt es von Dienstag, 8. Juni, bis Freitag, 11. Juni, jeweils ganztägig zu Zugausfällen sowie veränderten Fahrzeiten zwischen Bensheim und Mannheim Hauptbahnhof sowie Wiesloch-Walldorf. Die Züge der Linie RB 68 (Frankfurt/Wiesloch-Walldorf) fallen zwischen Neu-Edingen/Friedrichsfeld und Heidelberg Hauptbahnhof/Wiesloch-Walldorf aus. Als Ersatz fahren Busse zwischen Ladenburg und Heidelberg. Die Busse halten nicht in Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Die Fahrzeiten der Busse weichen von denen der Züge ab. Die Züge der Linie RB 67 halten vom 8. bis 11. Juni zusätzlich in Hockenheim. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Fahrrad-Mitnahme ist nicht möglich.

